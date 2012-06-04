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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 15:59 BJT

〔标题新闻〕美国健康保险商维朋(WellPoint)拟出9亿美元购买隐形眼镜企业1-800 Contacts--WSJ

注:WSJ为华尔街日报(Wall Street Journal)的英文缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8H42MC]

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