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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 16:04 BJT

〔欧元债市〕德债期货跌至盘中低点,意大利公债表现较好

路透伦敦6月4日电---德国公债期货周一跌至盘中低位,意大利公债上涨,因投资者寻机对前一周的剧烈走势获利了结,而流动性较低加剧了价格震荡.

德债期货FGBLc1跌至145.97的低点,日内下跌37个跳动点,因投资者削减避险仓位.

"在上周上涨并达到非常高的水准后出现一些获利了结,今天可能也会有些利差缩窄,市场可能预期西班牙会获得些许救助资金,"荷兰国际集团(ING)策略师Alessandro Giansanti表示.

意大利10年期公债收益率(殖利率)IT10YT=TWEB下跌11个基点,至5.79%,较德国公债利差收窄.(完)

--编译 丁琦;审校 程琳

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