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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 16:31 BJT

〔国际油市〕阿联酋经济部长称100美元左右油价对阿联酋是适宜水准

路透迪拜6月4日电---阿联酋经济部长周一表示,石油价格在每桶100美元附近徘徊对阿联酋来说是适宜的.

"只要油价在100美元左右,就是合理价格."Sultan bin Saeed al-Mansouri在一次新闻发布会上说,"我的预期是根据形势发展,价格会在80-100美元之间来回--也有可能超过."

Mansouri未明确所指哪种油,但称今年头四个月均价约是每桶112美元,这样的价格意味着阿联酋今年整体有望实现约3%的经济成长目标.(完)

--编译 隋芬;审校 程琳

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