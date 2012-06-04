〔中国债市〕5月债券托管量恢复增长,银行转为增持基金增仓创年内新高

* 中债登5月债券托管量恢复增长
* 主因央票托管量下降规模明显收敛
* 银行转为增持债券,但全国性银行连三月减持
* 基金5月增仓居首,且创年内新高
路透上海6月4日电---中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示,5月债券总托管量恢复增长,当月增932亿元人民币,达21.73万亿(兆)元.虽然央票连续停发致托管量继续下降,但萎缩量环比已明显收敛,从而提振当月总托管量得以恢复正增长.
从机构角度,银行、基金及保险等主要机构5月末托管量均有所增长.作为最重要的托管机构,商业银行5月末债券托管量为14.74万亿元(不含在上海清算所登记的短期融资券和超短融),当月托管量环比增加56亿元,而4月则减少695亿元.不过全国性银行仍减少421亿元,为连续第三个月下降.
此外,当月基金公司债券托管增量高达730亿元,规模居首并续创年内高点.
按中债登统计口径,5月共发行债券5,163亿元,本年累计发行21,405亿元;5月债券兑付量合计3,302亿元,本年累计兑付量15,811亿元.
主要券种中,5月央票托管量下降920亿元,较上月的1,830亿元,降幅明显收窄.当月政策性金融债、中期票据及商业银行债等托管增量较上月均出现上行.
以下为5月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):
2012年5月末 当月增减
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商业银行 147,371 +56
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基金公司 17,743 +730
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保险机构 20,748 +42
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证券公司 1,642 +1
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以下为5月末主要债券品种的托管量(单位均为亿元人民币):
2012年5月末 当月增减 当年增减
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政府债券 73,972 -270 +132
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央行票据 16,590 -920 -4,700
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政策性金融债 70,937 +1,385 +6,159
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政府支持机构债 1,090 -- --
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政府支持债券 1,000 -- --
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商业银行债 10,526 +220 +1,284
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非银行金融机构债 492 -50 -50
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企业债券 19,510 +427 +2,710
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短期融资券 2,036 -586 -2,988
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中期票据 20,882 +715 +1,139
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集合票据 127 +15 +33
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资产支持证券 82 -4 -13
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外国债券 40 -- --
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合计 217,282 +932 +3,706
以下为5月末债券的主要发行和交易情况(单位亿元人民币):
2012年5月 2011年全年
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债券发行量
其中:本币债 5,163 69,637
美元债 -- --
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现券交割量
(银行间) 63,180 677,586
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回购交割量 147,103 1,121,477
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债券兑付量 3,302 57,600
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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.
目前银行间市场多数券种由中央国债登记结算公司托管,2011年下半年短期融资券和超短期融资券(SCP)转由上海清算所托管.(完)
--发稿 冉莹/李宏薇; 审校 张喜良