伊朗威胁称若受攻击将用导弹袭击美国基地

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜6月2日电---伊朗国家媒体周六报导称，伊朗警告美国不要对其采取军事行动，称美国在该地区的基地很容易受到其导弹攻击。
此番言论由伊朗一名军事高官发出，似乎是对曾表示准备好动用武力遏制伊朗核计划的美国官员的回应。美国怀疑，伊朗核计划的目的是发展核武器。
世界大国与伊朗5月23-24日在巴格达举行谈判，以寻求外交途径解决他们对伊朗核项目的关切。新一轮谈判将于6月18-19日在莫斯科举行。
伊朗电视台Press TV援引萨法维（Yahya Rahim Safavi）准将的话报导称：“美国的政客和军方非常清楚，他们（在该地区）的所有基地都在伊朗导弹的射程范围内，如果……很容易受到攻击。”
萨法维是伊朗最高领袖哈梅内伊的军事顾问，2007年前还是伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）的总司令。
他还警告称，伊朗导弹能打到以色列的所有角落，但他认为发生针对伊朗军事行动的可能性很小，因美国当前的经济形势不允许这样做。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。