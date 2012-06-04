《热点透视》欧洲央行与欧元区政府在较量谁是胆小鬼

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon; 编译 程琳/隋芬/侯向明

路透伦敦6月4日电---欧元区危机是一场在很多层面展开的谁是胆小鬼游戏(play chicken).关于该由谁来拯救单一货币的问题,区内核心国家与二线国家之间,欧洲央行与成员国政府之间,都陷入僵持不下的局面.这种游戏里面常有一方会动摇.但假若没有,结果将是很可怕的.

在德国为首的北方国家该向南方国家提供多少帮助的问题上,欧元区各国政府将冲突推升至极致.核心国家实际在以破产为要挟,要求二线国家削减赤字、改革经济.二线国家则称,如果自己崩溃,整个欧元区都不能幸免,而欧元区的存在对德国经济贡献很大.双方已经在希腊问题上公开叫板,在西班牙问题上仍暗中较劲.

但是,即便核心国家最终决定帮助二线国家,该由政府还是欧洲央行发起援助,仍将面临一番挣扎.政界希望欧洲央行挑起这副重担,以免纾困账单上的明确数目遭纳税人抗议.但欧洲央行并不认为自己有义务帮助政府,称此类帮助违反马斯垂特条约(Maastricht Treaty).

欧元区瓦解的危险已经迫在眉睫,而在目前僵持不下的情况下,很难制定出应对这个危险的后备计划.

最迫切的问题是:如果希腊银行帐户资金外逃问题由"莲步轻移"加速到"抱头鼠窜"怎么办?通过欧洲央行常态流动性操作,以及希腊央行提供的紧急流动性支持(ELA),欧洲央行在希腊银行业的风险敞口约为1,250亿欧元.

走强硬路线的德国央行说,集合欧元区各国央行的欧元体系不应提升自身在希腊事态中的风险曝露程度.反之,该行希望由各国政府对任何进一步注资提供担保.但政界人士不愿意面对这个问题,至少在希腊选民更明确回答是否想留在欧元区以前是如此.

可能出现的一大障碍是,6月17日的希腊大选也许给不出一个清晰答案,而这可能引发银行挤兑.现在并不具备应对这种局面的计划.欧洲央行会否退让,就批准额外的ELA计划?--如果事后希腊退出了欧元区,且该央行面临手中曝险的巨额新增损失,它的这种做法将使自己显得非常愚蠢.又或者,欧洲央行会不会关上流动资金阀门?--这样的话,希腊储户的提款将必需按配额供应,而这有可能在其他地方引发恐慌.

与应急计划相伴随的困难并不只限于在希腊.举个例子,如果银行挤兑蔓延到像西班牙和意大利这种国家,应该怎么做?欧洲央行总裁德拉吉上周向欧洲议会作了一番似乎安抚人心的发言,说"就有偿付能力的银行而言,我们拥有一切应对手段."但有一点他没有说出来的是:如果没有偿付能力的银行遭遇挤兑,欧洲央行要作何反应?

这很有可能出现把危急局势推升至顶点的政策.欧洲央行会说,重组银行资本是各国政府的工作.而政界人士会试图避免把纳税人资金供给银行,而这不单单是因为政府手里根本没钱.然后欧洲央行(ECB)很可能说,政府应该向欧元区援助基金--欧洲稳定机制(ESM)去借钱.

政府人士或拿出一些创新计划,比如给他们国家的银行写张借条,然后银行可以拿着这些借条向本国央行申请ELA.这种把戏在两年前曾被用来重组爱尔兰的银行业,西班牙原本考虑一个类似计画来支撑Bankia.但欧洲央行不喜欢这样,原因不只是因为ELA原应只是暂时措施.

另外,如果双方都不妥协,则部分银行可能倒闭,甚至在那些稳健的银行中亦可能引发挤兑反应.

不过欧元保卫战的另一个弱点在于,如果投资者拒绝购买西班牙和意大利公债,应该怎么办?例如,马德里想让欧洲央行通过所谓的证券市场计划来大量购买其公债.但欧洲央行认为它只能在有限的范围内这么做.如果一个政府需要资金,那么救助款应该来自ESM,而这其中的资金是来自其他国家政府.

困难在于该援助基金没有足够资金来同时救助马德里和罗马.这就是为什么法国和其他一些国家主张允许政府从欧洲央行借钱--又把责任丢回了央行这边.但德拉吉拒绝了该提议,称此举将等同于"货币化融资"--亦即通过印钞来救助政府--而这是马斯垂特条约所禁止的.而其他人则称有关于此的法律规定并不如此的明晰.

无论哪种方式,另一个潜在的对立局面正在形成.如果意大利不能通过市场融资,而且欧洲央行亦丝毫不让,那么罗马或不得不转而寻求极端措施:强迫国内民众购买债券、暂停债券偿付或其它办法.那将会导致一个相当棘手的形势,或会意味着欧元的终结.

当然,并不是所有的魔鬼会在同一时间挣脱缰绳.同时,若果真如此,或许还会找到一些机巧的折衷办法.但这种在很多层面展开的谁是胆小鬼游戏,确实拉高了风险.(完)