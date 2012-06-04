更正:〔中港股市〕双双收低,恒生指数跌至年内低点

(更正:因译文有误,内文第三段应为,"此前中国和欧洲的制造业数据已令人失望",非"之后又迎来中国和欧洲令人失望的制造业数据")
* 恒生指数跌2%,尽数回吐年内涨幅
* 沪综指跌2.7%,沪深300股指跌2.8%
* 金沙中国在被纳入恒生指数后的第一个交易日挫跌4.8%
* 高收益股票和地产信托基金表现出众,因投资者寻求避险
路透香港6月4日电---香港股市周一收低2%,触及今年最低水准;因美国数据疲弱,加深了对欧债危机和中国经济增长放缓的忧虑,促使投资者出脱高风险资产.
亚洲主要股市均挫跌,因全球投资者继续逃离股市,在第一季底前,股市原本是表现最佳的资产类别之一.
上周五美国公布的就业数据意外疲软引发最新一波抛压,此前中国和欧洲的制造业数据已令人失望.美国股市标准普尔指数.SPX在就业数据公布后创下年内最大单日跌幅,进一步抑制周一亚洲市场的人气.
周日中国官方公布的调查显示,非制造业5月增幅连续第二月放缓.[ID:nSB1524376],令中国经济前景更趋黯淡.
恒生指数.HSI收低2%,报18,185.59点.恒生国企指数.HSCE收跌2.6%.恒指今年以来累计已转为下跌.
沪综指.SSEC跌2.7%,午后时段跌势加速;沪深300股指.CSI300收低2.8%.
"全球各地现在都是坏消息,不光是欧洲,"国泰君安证券香港首席策略师Larry Jiang称.
"美国就业数据令人震惊,西班牙现在变成一大隐忧.此外,所有原本以为第一季是中国经济谷底的人,现在都察觉到,这是一场可能持续下去的真正降温,"Jiang称.
港股跌幅较大的板块仍是景气循环类股,例如原物料、矿业及能源.
马鞍山钢铁(0323.HK)大跌7%,鞍钢股份(0347.HK)跌5%.中海油(0883.HK)跌2.6%,中国神华(1088.HK)跌4.2%.
但汇丰控股(0005.HK)对恒指的拖累最大,汇控跌1.2%.
金沙中国(1928.HK)今天首次纳入恒指成份股,下跌4.8%,因德意志银行调降澳门博彩板块6-13%.
房地产投资信托(REIT)及公共事业类股表现较佳.
中电控股(0002.HK)及电能实业(0006.HK)皆收高0.6%.领汇房产基金(0823.HK)仅小跌0.2%.(完)
--编译 白云/蔡美珍;审校 龚芳/王冠中
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