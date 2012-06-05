〔中国公开市场〕今日将进行300亿元正回购操作,期限28天--业内人士

香港个股：朗诗地产3.12亿元投得太平洋人寿挂牌出售的一上海物业
路透香港2月27日 - 中国中型房地产企业--朗诗绿色地产周一称，公司日前以3.12亿元人民币代价投得中国太平洋人寿保险挂牌出售的一上海物业。
路透上海6月5日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行300亿元人民币正回购操作,期限28天.
周一公开市场一级交易商仅申报了28天和91天期正回购需求,央票继续缺席.
此前公开市场连续三周净回笼,累计金额1,990亿元;本周公开市场央票和正回购到期量合计520亿元,其中央票20亿元,正回购500亿元.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
路透香港2月27日 - 中国中型房地产企业--朗诗绿色地产周一称，公司日前以3.12亿元人民币代价投得中国太平洋人寿保险挂牌出售的一上海物业。
路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%