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货币新闻 | 2012年 6月 5日 星期二 09:25 BJT

〔中国公开市场〕今日将进行300亿元正回购操作,期限28天--业内人士

路透上海6月5日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行300亿元人民币正回购操作,期限28天.

周一公开市场一级交易商仅申报了28天和91天期正回购需求,央票继续缺席.

此前公开市场连续三周净回笼,累计金额1,990亿元;本周公开市场央票和正回购到期量合计520亿元,其中央票20亿元,正回购500亿元.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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