〔中国债市〕现券收益率整体走稳,美国就业疲弱引经济担忧略提振买气

路透上海6月4日电---中国银行间债市周一现券收益率基本持稳.市场人士表示,早间受美国非农就业数据疲弱带动股市下挫影响,避险资金买入中短期利率债,助其显暖;但追涨气氛并不热烈,券价午后呈冲高回落走势,全天整体仍未脱离近期盘整格局.
"美国数据不好,早上外资有一些买盘,但中资跟的不多,下午(收益率)又弹回来了一点...总体动作不太大,比较平稳."华东一银行交易员称.
深圳一券商交易员表示,机构基本都在等待政策面的进一步明朗,"如果接下来继续降准、降息,市场应该没什么好担忧的,(现券)收益率应该还会往下走一点,但幅度就难说了."
中国股市沪综指周一大幅收挫2.7%,创六个月最大单日跌幅,及逾一个半月收盘新低.海外股市受美国经济数据拖累普跌,波及国内市场,而有关国际板即将推出的最新消息亦令市场承压.[.SSCN]
第六期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,受访金融机构对中国央行降息的预期有所升温.近一成半受访金融机构固定收益部门认为,央行6月将调降一次一年期存款基准利率,且预期未来三个月降息的机构占比达到逾六成.持降息预期的机构占比较上期展望大幅上升,并创今年来最高水平.[ID:nSB1582912]
银行间市场七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周一续小涨.大盘可转债导致银行间流动性被集中到个别机构,市场出现结构性失衡,进而影响资金利率.[CN/CN]
国家统计局周六(9日)将公布中国5月居民消费价格指数(CPI)、工业增加值等宏观经济数据.
剩余期限约4.71年的固息国债120004券最新双边报价CN120003=CFXM为2.7600%/2.7500%,上交易日为2.7600%/2.7580%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 1.9240 2.5343
上日 1.8993 2.3766
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.5722%/2.4992%
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2449%/2.1859%
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.7641%/2.6881%(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 丁淑琴; 审校 乔艳红
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