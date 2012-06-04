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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 17:51 BJT

〔印尼卢比汇率〕央行最好不要太用力推动印尼卢比汇价--央行总裁

路透雅加达6月4日电---印尼央行总裁称,该国贸易逆差意味着央行最好不要太用力推动印尼卢比汇价;美元兑印尼卢比在9,000略上方将支持出口,改善贸易收支.(完)

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