(重温稿)《中国新债预测》国开行五债第三次增发收益率料接近二级市场,需求尚可

* 招标品种: 国开行18-22期固息债第三次增发(1/3/5/7/10年)

* 招标金额: 各期限均不超过60亿元人民币

* 招标时间: 1/3/5年 周二(5日)9:30-10:30

7/10年 周二(5日)9:30-11:10

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间: 2.63%-2.75%、3.35%-3.45%、3.68%-3.78%、3.90%-3.98%和4.02%-4.10%

* 预测均值: 2.69%、3.39%、3.72%、3.94%和4.06%

路透上海6月4日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将第三次增发期限介于1-10年的五期债.路透调查显示,海外形势仍在恶化,国内经济亦显疲软,降息预期持续发酵,均利好债市.预计明日增发的该债券需求尚可,本次中标收益率将接近二级市场水平.

交易员表示,虽然经济刺激政策频现,但出现实际效果仍有待时日.本周即将进入国内宏观经济数据发布期,预计数据未必乐观.加之欧洲经济深陷泥淖,外部环境并不稳定.均对债市形成利好作用,但二级市场收益率已步入低位,且国开行债券并非稀缺,投资者并不会"以价补量".

"(收益率)应该就跟二级市场持平,现在整体情况偏利好债市的,而且降息预期这么强,收益率很难上去,但是问题是收益率,尤其是一年的,已经很低了,机构也不愿意介入."北京一银行交易员称.

路透调查的七位交易人士中,仅有一位认为新债招标结果将略高于二级市场水平,其余都认为与二级水平相当.

上海一银行交易员指出,今日二级市场1-10年债券交易报价也多在小区间内波动."这说明,买卖方现在都认可目前二级(市场)的报价,所以预计明天也没什么变化."他进一步解释说.

本次为国开行第三次增发上述五期债,此前两次中标收益率分别为:

5月8日招标,中标收益率分别为3.4236%、3.9007%、4.0981%、4.3192%和4.4327%.

5月22日招标,中标收益率分别为2.8618%、3.5003%、3.8156%、4.0001%和4.1117%.

中债登固定利率政策性金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,一年期品种到期收益率IFV1YY=CDC最新报在2.7157%,较5月22日的2.8564%已下跌约14个基点(bp);而其余期限最新收益率较上次增发日多有10bp左右跌幅.

一年期的120218券tCN120218=CFXS最新双边报价报在2.6900%/2.7222%;三年期120219tCN120219=CFXS报3.4000%/3.4079%;五年期120220tCN120220=CFXS报3.7401%/3.7348%;七年期120221tCN120221=CFXS报3.9500%/3.9106%;10年期120222tCN120222=CFXS报4.0750%/4.0729%.

本次招标为国开行今年第18期至22期金融债的第三次增发债.具体条款如下:

第18-22期增发债

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期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

发行总量 各不超过60亿元

票面利率 3.45%、3.93%、4.11%、4.32%和4.44%

招标时间 6月5日9:30-10:30(一、三、五年期)

6月5日9:30-11:10(七、10年期)

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 6月7日

起息日 4月23日

分销期 6月6日-6月7日

上市日 一年期为6月11日;三至10年期为6月13日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)