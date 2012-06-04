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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 18:07 BJT

《中国新债》铁道部拟近期发今年首期企业债,200亿元10年期--消息

* 铁道部拟近期发行200亿元10年期债

* 尚待批文,将为今年第一期铁道债

* 申万为牵头主承销商

路透北京/上海6月4日电---三位消息人士周一向路透表示,中国铁道部拟近期发行200亿元人民币企业债,期限10年,但该期债券尚待监管层最终批文,如果顺利发行将为今年铁道部的第一期铁路建设债券.

"估计下周发,"上述消息人士透露,该期债券的牵头主承销商为申银万国证券.

其他主承销商并包括中信证券(600030.SS)(6030.HK)、国泰君安证券、国开证券、华泰联合证券和招商证券.发行人主体信用级别为AAA级,本期债券信用级别为AAA级.

去年甬温线动车追尾特大事故后,铁道建设融资问题一直为市场密切关注.据路透此前获悉的中国发改委官员在一券商会议上曾表示,监管层将放宽对铁道债的发行限制,特批铁道债可以突破净资产40%的红线.[ID:nSB1560066]

其中一位消息人士透露,是次铁道部向监管申请的注册额度没有突破上述红线.

路透暂时无法联络到铁道部对上述消息给予评论.

铁道部今年一季报显示,其净资产为15,785亿元,按其40%计算,铁道部发债余额不得超过6,314亿元.截止5月17日,若不计短期融资券,铁道部及下属企业已发行尚未到期的债务融资工具总计为5,880亿元.

国务院总理温家宝2月表示,铁路建设资金紧张,国家准备采取的办法包括国家资金保障、财政担保发行债券.最新数据显示,资金压力下,今年1-4月全国铁路固定资产投资累计完成895.97亿元人民币,同比降幅由1-3月的51%缩窄至48.3%.[ID:nSB1548986](完)

--发稿 康熙泽/曹巍浩/李宏薇; 审校 林高丽

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