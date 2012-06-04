《中国新债》铁道部拟近期发今年首期企业债,200亿元10年期--消息

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
* 铁道部拟近期发行200亿元10年期债
* 尚待批文,将为今年第一期铁道债
* 申万为牵头主承销商
路透北京/上海6月4日电---三位消息人士周一向路透表示,中国铁道部拟近期发行200亿元人民币企业债,期限10年,但该期债券尚待监管层最终批文,如果顺利发行将为今年铁道部的第一期铁路建设债券.
"估计下周发,"上述消息人士透露,该期债券的牵头主承销商为申银万国证券.
其他主承销商并包括中信证券(600030.SS)(6030.HK)、国泰君安证券、国开证券、华泰联合证券和招商证券.发行人主体信用级别为AAA级,本期债券信用级别为AAA级.
去年甬温线动车追尾特大事故后,铁道建设融资问题一直为市场密切关注.据路透此前获悉的中国发改委官员在一券商会议上曾表示,监管层将放宽对铁道债的发行限制,特批铁道债可以突破净资产40%的红线.[ID:nSB1560066]
其中一位消息人士透露,是次铁道部向监管申请的注册额度没有突破上述红线.
路透暂时无法联络到铁道部对上述消息给予评论.
铁道部今年一季报显示,其净资产为15,785亿元,按其40%计算,铁道部发债余额不得超过6,314亿元.截止5月17日,若不计短期融资券,铁道部及下属企业已发行尚未到期的债务融资工具总计为5,880亿元.
国务院总理温家宝2月表示,铁路建设资金紧张,国家准备采取的办法包括国家资金保障、财政担保发行债券.最新数据显示,资金压力下,今年1-4月全国铁路固定资产投资累计完成895.97亿元人民币,同比降幅由1-3月的51%缩窄至48.3%.[ID:nSB1548986](完)
--发稿 康熙泽/曹巍浩/李宏薇; 审校 林高丽
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。