路透伦敦6月4日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:周五跌至1.2288,此前公布的美国非农就业数据弱于预期.只要汇价仍守在该位之上,本周就应能小幅反弹.阻力位于5月25日低位1.2495附近和1.2500.其上阻力位于1月低位1.2625附近,这也是上周高位.若受阻于该水准之下,则短线仍有下行压力.而若意外跌破1.2288,则下看200个月移动平均线切入位1.2058和心理关口1.2000.
美元/日圆:周五跌至77.65,仍交投于三个月下行通道之内.这仅略高于2月中旬低位77.36,及12月初低位77.13.我们相信,美元/日圆目前应能向200日移动均线切入位78.64反弹.之后上看5月中旬低位79.00.下行趋势通道上缘79.36构成阻力,我们预计汇价将倾向于跌向通道下缘.
英镑/美元:周五一路跌至1.5269.这仅略高于1月低位1.5235,该位对较长期趋势十分重要,因汇价自2010年8月以来便一直在此位上方交投.我们认为,汇价今日将守住1.5269/35支撑区域,未来数日应该会向1.5463小幅反弹,后者为今年涨势的78.6%费波纳奇回档技术位.若纽约汇市意外收在1.5235下方,则将再次下看1.5000心理关口,并可能引发大量抛盘,令汇价跌向2010年3月低位1.4785.
--编译 许娜;审校 程琳
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