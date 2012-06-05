《中国数据观测》5月经济活动料现企稳迹象,通胀续降提供更大调控空间

* 公布内容: 5月CPI、PPI和工业增加值等数据

* 公布时间: 6月9日(周六)

--调查结果: (%)

中值 区间 前值 去年同期 预测数

居民消费价格指数(CPI)同比 3.2 3.0 ~ 3.3 3.4 5.3 22

环比 -0.1 -0.3 ~ 0.2 -0.1 0.1 8

工业生产者出厂价格指数(PPI)同比 -1.1 -1.5 ~-0.7 -0.7 6.8 21

固定资产投资(不含农户)(1-5月) 20.0 18.0 ~ 20.5 20.2 25.8 21

工业增加值 9.9 8.9 ~ 11.5 9.3 13.3 20

社会消费品零售总额 14.3 13.5 ~ 14.8 14.1 16.9 19

--数据要点:

路透综合22家机构预测中值结果显示,5月份中国工业增长、消费和投资均预计出现企稳迹象,显示政府近期采取的经济扶持政策效果开始显现;同时通胀压力再次回落,为宏观调控提供更大操作空间.

预测结果显示,当月工业增加值同比增幅虽自上月的9.3%小幅升至9.9%,但仍录得近三年低点,也证明需求还处于低位;消费品零售总额亦自上期14.1%回升至14.3%;而1-5月固定资产投资增幅料较上期回落0.2个百分点至20.0%,降幅收至去年10月以来最窄.

"很明显,政府更加担忧经济运行的下行风险,正在加大支持经济增长的力度.在所有政策措施中,我们预计基础设施投资短期内见效最快,预计未来几个月这类投资将大幅反弹."瑞银证券首席经济学家汪涛称.

中国4月宏观数据骤然下滑,令政府判断经济下行压力加大,并明确了稳增长的政策导向.自5月中旬以来,政府陆续采取降低存款准备金率、启动重大投资项目、财政补贴家电汽车,放开民间投资门槛、规划战略新兴产业等举措.

调查并显示,5月CPI(居民消费价格指数)和PPI(工业生产者出厂价格指数)料分别同比增长3.2%和下降1.1%,上期则为增长3.4%和下降0.7%,显示当期及未来物价趋势仍保持向下,为宏观调控政策进一步放松提供空间.

对此摩根士丹利大中华区首席经济学家乔虹在最新研究报告中写道,食品价格下行料使5月CPI回落,而总需求偏软和国际商品价格下降也会造成PPI同比下滑,"5月及其后通胀压力的减小,可能会在6-7月间打开降息窗口."

中国证券报周一刊登发改委专家署名文章指出,短期内中国价格涨幅回落的态势不会改变,上半年仍将在下降通道内运行,全年物价涨幅将低于3.4%.不过,今年四季度CPI则可能有所反弹.[ID:nSB1584466]

中国5月官方和汇丰制造业PMI双双回落,印证经济4月骤冷的局面尚无改观.随着近期稳增长政策渐渐奏效,以及欧债危机等外部风险因素的发酵,中国在宏观政策刺激力度和方式上将面临考验.[ID:nSB1581994]

--市场影响:

二季度期间的经济数据是监管层检视前期政策调整实际效果的重要依据.从目前政策趋势上看,政府更加强调在结构调整前提下有针对性地加大投资力度,而非类似上次四万亿的大规模刺激措施.

经济放缓已是市场共识,与预期基本相符的数据本身并不会引起市场强烈反应,但在外部环境不断呈现恶化征兆的背景下,可能促使中国政府加速政策调整,这反而为市场所乐见.

若此番经济增长数据大幅逊于预期,"硬着陆"可能性的提高无疑会令市场信心再度失去支撑,国内股市可能会向下突破今年以来的宽幅振荡区间,而债券收益率则将继续回落.

国内通胀在步入下行通道后已不再如去年一般引人瞩目.本期CPI若低于预期,将为降息等宽松措施提供更大政策空间,料被市场解读为利好信息.

第六期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,央行6月将调降一次一年期存款基准利率,且预期未来三个月降息的机构占比达到逾六成.持降息预期的机构占比较上期展望大幅上升,并创今年来最高水平.[ID:nSB1582912]

欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN.

机构 CPI PPI 工业 投资 消费

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农业银行 3.1 -1.5 9.5 18.0 13.6

澳新银行 3.0 -1.1 11.0 20.0 14.6

交通银行 3.1 -1.0 ~ 20.0 ~

建银国际证券 3.2 -1.2 11.5 19.8 14.7

交银国际 3.2 -1.2 11.5 19.8 14.7

美银美林 3.2 -1.3 10.0 20.0 14.3

Capital Economics 3.3 -1.5 9.5 19.8 13.8

国开证券 3.2 -0.9 10.6 20.0 14.3

中信证券 3.2 -1.2 9.8 19.8 14.5

大和资本市场 3.1 ~ 9.8 ~ ~

Forecast PTE 3.2 -1.2 9.0 19.8 13.9

华融证券 3.2 -0.8 8.9 20.5 14.3

华宝信托 3.2 -1.0 9.1 20.0 14.0

ING金融市场 3.2 -0.7 9.5 20.0 13.8

瑞穗证券 3.3 -1.0 10.0 20.0 14.5

摩根士丹利 3.2 -1.0 10.0 20.1 14.3

北京领先国际

金融资讯 3.2 -1.1 9.9 19.8 14.8

上海证券 3.0 -0.9 10.0 19.8 14.0

申银万国 3.2 -1.1 ~ 20.0 ~

渣打 3.1 -1.1 9.2 19.9 13.5

瑞银 3.2 -1.5 10.0 20.0 14.2

浙商证券 3.1 -1.2 10.8 20.0 14.6 (完)

注: ~表示数据不可得.(完)