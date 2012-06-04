(重温稿)《中国新债》铁道部年内首发企业债逼近限额,突破红线并不等同供给大增

* 铁道部拟近期发行200亿元10年期债

* 尚待批文,将为今年第一期铁道债

* 铁道部突破发债限额或已无悬念,并不意味着供给大增

* 长期看不能排除力度更大铁道债优惠政策出台的可能性

路透北京/上海6月4日电---中国铁道部拟近期发行今年首期企业债,渐渐逼近净资产40%的发行限额红线.分析人士指出,铁道部突破发债限额或已无悬念,但这并不意味着今年铁道债供给量会大增;长期看不能排除力度更大铁道债优惠政策出台的可能性.

三位消息人士周一稍早向路透表示,铁道部拟近期发行今年首期企业债,规模200亿元人民币,期限10年.但该期债券尚待监管层最终批文,如果顺利发行将为今年铁道部的第一期铁路建设债券.

"考虑到铁道部在融资规模扩张的同时很难接受融资成本的大幅增加,且40%的限制取消是将其作为非公司制企业处理,长期看不排除力度更大的铁道债优惠政策出台的可能,"中国国际金融有限公司在其最新信用策略周报中指出.

中金公司并称,若更大力度优惠政策出台,铁道债将更接近政策性银行金融债甚至是国债的性质.

去年甬温线动车追尾特大事故后,铁道建设融资问题一直为市场密切关注.5月下旬国家发改委官员在一券商会议上曾表示,监管层将放宽对铁道债的发行限制,特批铁道债可以突破净资产40%的红线.[ID:nSB1560066]

一位消息人士透露,是次铁道部向监管申请的注册额度没有突破上述红线.

铁道部今年一季报显示,其净资产为15,785亿元,按其40%计算,铁道部发债余额不得超过6,314亿元.截止当前,若不计短期融资券,铁道部及下属企业已发行尚未到期的债务融资工具总计为5,660亿元.

是次铁道债牵头主承销商为申银万国证券.其他主承销商并包括中信证券(600030.SS)(6030.HK)、国泰君安证券、国开证券、华泰联合证券和招商证券.主体信用级别为AAA级,债信评级亦为AAA级.

路透暂时无法联络到铁道部对上述消息给予评论.

路透2月中下旬报导引述消息人士称,中国铁道部拟发行总额约1,500亿元的企业债,高于去年1,000亿元水平.不过受困于净资产40%红线,最终规模迟迟未有定论.[ID:nSB1399392]

国务院总理温家宝2月表示,铁路建设资金紧张,国家准备采取的办法包括国家资金保障、财政担保发行债券.最新数据显示,资金压力下,今年1-4月全国铁路固定资产投资累计完成895.97亿元人民币,同比降幅由1-3月的51%缩窄至48.3%.[ID:nSB1548986](完)