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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 20:06 BJT

〔欧洲经济〕法国支持创建欧洲银行业联盟的想法--法财长

路透布鲁塞尔6月4日电---法国财政部长莫斯可维西周一表示,法国支持创建统一的泛欧银行业监管体系、以及使用欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)救助基金对受困银行进行资本重组的想法.

莫斯可维在新闻发布会上称,"我们喜欢银行业联盟的提议."

其还表示,法国新政府致力于完成此前设定的目标--在明年将公共财政赤字比重降至欧盟规定的不超3%水平.(完)

--编译 田建华;审校 隋芬

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