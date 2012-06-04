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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 19:56 BJT

〔欧洲经济〕考虑通过ESM直接对银行进行资本重组--欧盟雷恩

路透布鲁塞尔6月4日电---欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周一表示,欧盟执委会一直在考虑通过欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)救助基金直接为银行进行资本重组的可能性,尽管根据当前条约没有这样的可能性.

其在新闻简布会上称,"我们一直严肃考虑这样的可能性,打破主权和银行之间的链条."

雷恩称,"这不是ESM当前条约的职责,但是我们认为考虑这样的备选方案很重要,因为我们当前开始讨论创建银行联盟的可能方法."(完)

--编译 田建华;审校 隋芬

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