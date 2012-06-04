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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 19:54 BJT

〔突发事件〕印尼西爪哇省发生6.1级地震--地震监测机构

路透雅加达6月4日电---印尼地震监测机构称,西爪哇省(位于印尼西部)苏加巫眉(Sukabumi)地区周一发生6.1级地震.目击者称首都雅加达有震感,建筑物出现短暂摇晃.(完)

--编译 隋芬;审校 田建华

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