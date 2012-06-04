版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 21:31 BJT

〔欧洲经济〕20国集团财长周二将讨论欧洲债务危机--加拿大财长

路透多伦多6月4日电---加拿大财长费海提周一表示,20国集团(G20)财长周二将会就欧洲债务危机进行磋商.

在被问及欧债危机对G20是不是一项议题时,费海提说,"我一直在进行相关讨论,明早将举行更多讨论,之后会与G7财长共同探讨."

他补充说,"讨论也将有G20的非欧洲成员国参与…他们也关切欧元区以外的全球形势,关注欧元区危机的可能后果,尤其是银行业危机."(完)

--编译 隋芬;审校 田建华

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐