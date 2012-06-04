〔欧洲金融〕葡萄牙三家主要银行提取欧盟/IMF援金,以改善资本状况

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透里斯本6月4日电---葡萄牙三家主要银行将从该国780亿欧元(960亿美元)的国际援助资金中提领资金,以在艰难应对国内债务危机之际,符合严格的资本新规.
葡萄牙资产规模最大的私人银行Millennium bcp(BCP.LS)周一表示,将从援助资金的"资本重组额度"中提取30亿欧元,Banco BPI(BBPI.LS)将提领12亿欧元,国有银行Caixa Geral de Depositos将取走16.5亿欧元.
这三家银行的行动在意料之中,目前该国主要银行中仅有Banco Espirito Santo(BES)BES.LS未依靠政府融资.该行称,在向股东融资10亿欧元后,不计划提领重组资金.
葡萄牙财政部长加斯帕在新闻发布会上表示,"这些举措将使葡萄牙银行的处境相比其他银行要更加稳健."
在欧盟/国际货币基金组织(IMF)对葡萄牙的金援中,有120亿欧元被专门拨付用于其银行资本重组.对银行业的注资将通过特殊的可转债进行,资金须在五年内偿还.(完)
--编译 隋芬;审校 田建华
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。