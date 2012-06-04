〔欧洲金融〕西班牙困境未能促使欧洲央行上周出手购债

美国债市：10年期公债收益率挫至五周低点，跟随欧债收益率跌势
路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。
路透法兰克福6月4日电---欧洲央行(ECB)上周连续第三个月未启用债券购买计划,抵制住了要求其出手遏制西班牙债务成本飙升的压力.西班牙目前正在艰难支持该国银行业.
自央行总裁德拉吉去年11月上任以来,欧洲央行几乎未购买过债务缠身欧元区国家的债券,但随着对希腊未来命运与西班牙银行业问题的疑虑升高,要求该央行干预的呼声再次高涨.
不过欧洲央行几未流露动容迹象,对欧元区政客延续新的强硬路线,希望迫使各国政府作出终止债务危机所必需的艰难决策.
上周没有购债意味着,欧洲央行自2月中以来仅动用过一次购债计划.自2010年5月推出该计划以来,欧洲央行已经支出2,120亿欧元用于购债.(完)
--编译 隋芬;审校 田建华
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以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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