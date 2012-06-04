〔美国热股〕摩根士丹利早盘下挫超过3%,本月评级或遭下调

路透纽约6月4日电---摩根士丹利(MS.N)股价承压.债券市场将该行视作垃圾级企业般对待.本月预计该行评级将会被下调,而其较高的借贷成本已成为不利因素.年初以来摩根士丹利股价已累计跌16%.

穆迪表示,有可能在6月将摩根士丹利评级下调最少两个级距,仅比垃圾级别高出两至三个级距.[ID:nL1E8H1MKW].

摩根士丹利周一早盘触及当日低位,重挫3.3%至12.31美元.(完)

--编译 洪曦;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI