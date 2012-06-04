〔美国热股〕摩根士丹利早盘下挫超过3%,本月评级或遭下调

美国债市：10年期公债收益率挫至五周低点，跟随欧债收益率跌势
路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。
路透纽约6月4日电---摩根士丹利(MS.N)股价承压.债券市场将该行视作垃圾级企业般对待.本月预计该行评级将会被下调,而其较高的借贷成本已成为不利因素.年初以来摩根士丹利股价已累计跌16%.
穆迪表示,有可能在6月将摩根士丹利评级下调最少两个级距,仅比垃圾级别高出两至三个级距.[ID:nL1E8H1MKW].
摩根士丹利周一早盘触及当日低位,重挫3.3%至12.31美元.(完)
--编译 洪曦;审校 于春红
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