〔欧元债市〕德债因获利了结下跌,市场关注ECB和欧盟政策动向

* 德债下滑,投资者对涨势获利了结

* 西班牙和希腊忧虑支撑避险需求

* 市场密切关注欧洲央行会议和欧盟峰会

路透伦敦6月4日电---德国公债价格周一下跌,西班牙公债价格上涨,部分投资者对上周涨势获利了结,且对于欧元区债务危机政策回应或正在制定中一事保持警惕.

不过,鲜有短期内出台举措的迹象,德国仍对跨国银行存款担保和欧元区共同债券持反对意见.这使避险德债的潜在支撑完整.

未来几天市场交投料仍保持波动,因人们担心西班牙可能没有足够资源救助银行业和避开希腊危机的蔓延.

"就这些局势的发展而言,很难感到乐观."Bayerische Landesbank固定收益资深分析师Marius Daheim称.

"不过未来还有希望,因为从过去的经验中可以看出,欧洲领导人通常在局势非常危急的时刻采取行动.我认为这将很快成为现实."

外界广泛预计周三ECB政策会议将保持1%的超低纪录利率不变,但近几日有关某种形式的货币宽松的传言愈演愈烈.

加拿大财长的一发言人表示,七国集团(G7)财长和央行行长将在周二举行电话会议以讨论欧洲危机.

德债期货FGBLc1最新下跌67个跳动点,报145.67,但仍处在很高水准.上周五曾触及146.89的纪录高点.10年期德国公债收益率DE10YT=TWEB上涨5.3个基点,报1.228%.

由于英国两日假期,市场成交量较低,走势被放大.

上周,德债期货上涨超过两个点,录得五个半月最高单周升幅.德债收益率上周五全线触及纪录低位,两年期公债收益率DE2YT=TWEB短暂跌至负值.

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周末呼吁欧元区成立新财政当局管理区内财政,部分分析师将此举解读为该国暗示更意愿寻求帮助.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB下跌13个基点,报6.40%,上周曾升穿6.70%,距离欧元区13年历史的最高水准咫尺之遥.

但周四西班牙公债标售前,该国公债卖盘压力可能重归.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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