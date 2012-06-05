〔新债招标〕中国国开行一、三及五年增发债收益率均低于预期--业内人士

香港个股：朗诗地产3.12亿元投得太平洋人寿挂牌出售的一上海物业
路透香港2月27日 - 中国中型房地产企业--朗诗绿色地产周一称，公司日前以3.12亿元人民币代价投得中国太平洋人寿保险挂牌出售的一上海物业。
路透上海6月5日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午增发的一、三、五年固息债,中标收益率分别为2.6513%、3.3512%和3.6905%,均低于市场预测均值.
他们并透露,上述三期增发债投标倍数分别为1.73倍,2.80倍和2.22倍.
此前市场对国开行上述三期增发债的收益率预测均值分别为2.69%、3.39%和3.72%,预测区间分别为2.63%-2.75%、3.35%-3.45%、3.68%-3.78%.
稍后北京时间11:10,七年和10年债增发招标将结束.市场对后两期债增发的收益率预测均值分别为3.94%和4.06%,预测区间为3.90%-3.98%和4.02%-4.10%.
本次招标为国开行今年第18期至22期金融债的第三次增发债.具体条款如下:
第18-22期增发债
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期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
发行总量 各不超过60亿元
票面利率 3.45%、3.93%、4.11%、4.32%和4.44%
招标时间 6月5日9:30-10:30(一、三、五年期)
6月5日9:30-11:10(七、10年期)
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 6月7日
起息日 4月23日
分销期 6月6日-6月7日
上市日 一年期为6月11日;三至10年期为6月13日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
路透香港2月27日 - 中国中型房地产企业--朗诗绿色地产周一称，公司日前以3.12亿元人民币代价投得中国太平洋人寿保险挂牌出售的一上海物业。
路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%