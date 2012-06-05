〔新债招标〕中国国开行一、三及五年增发债收益率均低于预期--业内人士

路透上海6月5日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午增发的一、三、五年固息债,中标收益率分别为2.6513%、3.3512%和3.6905%,均低于市场预测均值.

他们并透露,上述三期增发债投标倍数分别为1.73倍,2.80倍和2.22倍.

此前市场对国开行上述三期增发债的收益率预测均值分别为2.69%、3.39%和3.72%,预测区间分别为2.63%-2.75%、3.35%-3.45%、3.68%-3.78%.

稍后北京时间11:10,七年和10年债增发招标将结束.市场对后两期债增发的收益率预测均值分别为3.94%和4.06%,预测区间为3.90%-3.98%和4.02%-4.10%.

本次招标为国开行今年第18期至22期金融债的第三次增发债.具体条款如下:

第18-22期增发债

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期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

发行总量 各不超过60亿元

票面利率 3.45%、3.93%、4.11%、4.32%和4.44%

招标时间 6月5日9:30-10:30(一、三、五年期)

6月5日9:30-11:10(七、10年期)

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 6月7日

起息日 4月23日

分销期 6月6日-6月7日

上市日 一年期为6月11日;三至10年期为6月13日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)