〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.075%,投标倍数为4.53

美国债市：10年期公债收益率挫至五周低点，跟随欧债收益率跌势

路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。