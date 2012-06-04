〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.075%,投标倍数为4.53

美国债市：10年期公债收益率挫至五周低点，跟随欧债收益率跌势
路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。
路透华盛顿6月4日电---美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.075
中值 0.070
低值 0.000
投资 0.076
价格 99.981042
高值得标比率 54.10%
投标倍数 4.53
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 30,000,437,700
总投标 135,837,137,700
竞争性投标得标 28,966,100,000
非竞争性投标得标 752,137,700
FED附加 0
发行细节
发行日 2012/06/07
到期日 2012/09/06
CUSIP码 9127956G1
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 母红;审校 利棣儿
路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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