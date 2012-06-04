修正:〔欧洲股市〕小涨,因市场预期决策者将出台新措施帮助该地区银行业

* 从3月中以来累积下跌36%后欧元区银行股反弹

路透巴黎6月4日电---欧元区股市周一收高,因有关决策者将出台新的措施帮助该地区银行业的市场传言引发曾遭打压的西班牙、法国和意大利股市上涨,盖过了德国股市.GDAXI下跌的影响.

德国股市周一跌1.2%,由于美国和中国公布的宏观经济数据低于预期后,人们担心这两个国家经济成长放缓.过去数月间,德国的DAX指数一直显示出对欧债危机的较强韧性.