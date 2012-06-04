修正:〔欧洲股市〕小涨,因市场预期决策者将出台新措施帮助该地区银行业

欧洲股市：收盘基本持平，强劲的企业业绩力撑市场稳定在14个月高位
路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。
(更正:删除内文最后一段"下跌1.2%点"中的赘字"点")
* 欧元区STOXX 50指数上扬0.5%,成交清淡
* 从3月中以来累积下跌36%后欧元区银行股反弹
* 德国DAX指数收跌,之前跌穿200日移动均线
路透巴黎6月4日电---欧元区股市周一收高,因有关决策者将出台新的措施帮助该地区银行业的市场传言引发曾遭打压的西班牙、法国和意大利股市上涨,盖过了德国股市.GDAXI下跌的影响.
德国股市周一跌1.2%,由于美国和中国公布的宏观经济数据低于预期后,人们担心这两个国家经济成长放缓.过去数月间,德国的DAX指数一直显示出对欧债危机的较强韧性.
欧元区绩优Euro STOXX 50指数.STOXX50E收高0.5%,报2,078.96点,盘中交投淡静,英国市场因公众假期休市.
欧元区银行股指数.SX7E涨3.4%,Intesa SanPaolo (ISP.MI)劲扬5.8%,西班牙国际银行(SAN.MC)升4.9%,法国兴业银行(SOGN.PA)大涨3.5%.
巴黎Meeschaert Wealth Management基金经理Frederic Rozier称,"逢低吸纳买家买入银行股,因臆测欧洲各国央行将进行干预."
德国股市DAX指数.GDAXI下跌1.2%,在周五收跌3.4%后延展跌势,当日该指数跌穿200日移动均线关键支撑位,发出今年迄今最强的利空信号.法国CAC-40指数.FCHI小涨0.14%,报2,954.49点.(完)
--编译 于春红;审校 母红
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