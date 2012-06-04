版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 5日 星期二 02:07 BJT

〔希腊政经〕标准普尔称未来数月希腊至少有三分之一的机率退出欧元区

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWNA8737]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐