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货币新闻 | 2012年 6月 5日 星期二 02:49 BJT

〔标题新闻〕甲骨文决定不再生产兼容惠普安腾服务器的新数据库软件时已违反合同-惠普律师

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8H49MW]

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