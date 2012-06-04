〔芝加哥期市〕CBOT大豆合约涨跌互现,出脱多大豆/空玉米打压7月合约

路透6月4日电---周一场内交易收盘时,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆近月7月期货合约收低,交易商称,因为交易商出脱做多大豆/做空玉米的套利仓位.
但远月合约上涨,因为市场寄望基金将展期多头近月部位.
成交清淡,截至1815 GMT场内交易收盘时,大豆期货合约成交量接近13万口,大约不到250日均值的四分之一.
美国农业部(USDA)证实向中国售出了2012/13年度交割的16.5万吨美国大豆.这一消息支撑了包括11月合约SX2在内的新作合约.
天气预报显示,未来一周至10天,美国中西部大多为乾旱天气,这可能会令作物承压.这一天气预测亦支撑了新作合约.
路透访问的11名分析师预计,美国农业部周一晚些时候公布的首个当季美国大豆生长状况报告将显示,大豆优良率为69%.
美国农业部公布,美国大豆最近一周出口检验量为1,696.5万蒲式耳,高于市场预估的1,200-1,400万蒲式耳.
CBOT周五晚些时候公布的报告称,大豆注册交割量下降99口,豆油注册交割量下滑125口,这可能是现货市场走坚的信号.
CBOT-7月大豆期货SN2收跌4-1/4美分,报13.40美元.
7月豆粕合约SMN2收高1.6美元,报每短吨396.1美元.7月豆油合约BON2收跌0.28美分,报每磅48.31美分.
今日大豆预估成交量为149,292口;豆粕预估成交量为54,580口,豆油成交量为98,578口.
以下为CBOT农产品期货在2036 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 568.00 16.50 3.0% -12.1%
CBOT大豆Sc1 1340.00 -4.25 -0.3% 11.8%
CBOT豆粕SMc1 396.10 1.60 0.4% 28.0%
CBOT豆油BOc1 48.31 -0.28 -0.6% -7.3%
CBOT小麦Wc1 627.75 15.50 2.5% -3.8%
CBOT稻米RRc1 1376.00 -28.00 -2.0% -5.8%
EU小麦BL2H0 206.75 -2.00 -1.0% 2.1%
NYMEX原油期货CLc1 84.19 0.96 1.2% -14.8%
道琼工业指数.DJI 12,101 -17 -0.1% -1.0%
现货金XAU= 1618.29 -7.11 -0.4% 3.5%
欧元/美元EUR= 1.2493 0.0064 0.5% -3.5%
美元指数.DXY 82.5500 -0.3370 -0.4% 3.0%
波罗的海
干散货指数.BADI 904 -19 -2.1% -48.0%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 兰秀娟;审校 母红