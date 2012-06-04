〔美国债市〕公债价格下跌,收益率跌至纪录低位引发一波获利了结

美国债市：10年期公债收益率挫至五周低点，跟随欧债收益率跌势
路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。
* 美国公债收益率自历史低位反弹
* 据称场内有获利了结,但经济不确定性限制跌幅
* 交易商关注本周美联储贝南克作证和ECB会议
路透纽约6月4日电---美国公债价格周一下跌,此前交易商对近期升势获利了结.上周公债收益率曾跌至纪录低位.
不过,市场卖盘有限,因全球经济和货币政策存在较大不确定性,使得一部分人不愿意卖出低风险的公债.
"上周(公债)上涨后,市场有一些盘整."Action Economics LLC全球固定收益分析部门总裁Kim Rupert称.
投资者认为欧洲债务危机出现一线生机,有说法称德国看似愿意向西班牙银行业提供支持.德国总理梅克尔正竭力推动更为积极的措施,其中包括建立一家中央机构以管理欧元区各国的财政,并赋予欧盟执委会、欧洲议会和欧洲法院新的重大权力.[ID:nSB1584168]
不过,投资者们仍在出脱避险公债问题上较为谨慎,并担心一触即发的西班牙银行业危机以及希腊6月17日大选.此次大选有可能令该国脱离欧元区.
"尽管有部分乐观看法认为,德国将接受发行欧洲共同债券等类似的提议,但是过程仍将是漫长的,且将不得不实施一部分撙节措施,因此交投仍十分谨慎."Rupert称.
七国集团(G7)财长和央行总裁将在周二举行有关紧急会议,讨论欧元区债务危机,表明全球对该地区所面临压力的警戒度提高.
上周五美国就业数据令人失望且中国制造业数据疲弱,加重了美国公债收益率下跌的趋势.周一来看,此次趋势仅有温和改善,因投资者有足够理由保持观望态度.
指标10年期公债US10YT=RR收益率上周五触及1.44%的纪录低位.交易商周一借机获利了结,10年期公债下跌19/32,收益率报1.52%,高于上周五尾盘的1.46%.
交易商的疑问是,在经济数据低于预期的情况下,欧洲央行(ECB)和英国央行本周的政策会议是否会透露有望推出更多货币宽松政策的迹象.
路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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