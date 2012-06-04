〔美国债市〕公债价格下跌,收益率跌至纪录低位引发一波获利了结

* 美国公债收益率自历史低位反弹

* 据称场内有获利了结,但经济不确定性限制跌幅

* 交易商关注本周美联储贝南克作证和ECB会议

路透纽约6月4日电---美国公债价格周一下跌,此前交易商对近期升势获利了结.上周公债收益率曾跌至纪录低位.

不过,市场卖盘有限,因全球经济和货币政策存在较大不确定性,使得一部分人不愿意卖出低风险的公债.

"上周(公债)上涨后,市场有一些盘整."Action Economics LLC全球固定收益分析部门总裁Kim Rupert称.

投资者认为欧洲债务危机出现一线生机,有说法称德国看似愿意向西班牙银行业提供支持.德国总理梅克尔正竭力推动更为积极的措施,其中包括建立一家中央机构以管理欧元区各国的财政,并赋予欧盟执委会、欧洲议会和欧洲法院新的重大权力.[ID:nSB1584168]

不过,投资者们仍在出脱避险公债问题上较为谨慎,并担心一触即发的西班牙银行业危机以及希腊6月17日大选.此次大选有可能令该国脱离欧元区.

"尽管有部分乐观看法认为,德国将接受发行欧洲共同债券等类似的提议,但是过程仍将是漫长的,且将不得不实施一部分撙节措施,因此交投仍十分谨慎."Rupert称.

七国集团(G7)财长和央行总裁将在周二举行有关紧急会议,讨论欧元区债务危机,表明全球对该地区所面临压力的警戒度提高.

上周五美国就业数据令人失望且中国制造业数据疲弱,加重了美国公债收益率下跌的趋势.周一来看,此次趋势仅有温和改善,因投资者有足够理由保持观望态度.

指标10年期公债US10YT=RR收益率上周五触及1.44%的纪录低位.交易商周一借机获利了结,10年期公债下跌19/32,收益率报1.52%,高于上周五尾盘的1.46%.