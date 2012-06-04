〔货币市场〕短期美元融资成本上升,受欧债危机影响

路透纽约6月4日电---短期美元融资成本周一上升,因投资者担忧西班牙银行业问题和希腊可能退出欧元区.

关于穆迪可能调降国际投资银行信用评级的预期,也一直让投资者感到忧虑.这类银行依赖回购协议和其它短期融资来支撑自己的交易和运营.预计穆迪可能在6月底以前调降这些银行的评级.

上周五美国和中国的数据令人失望,加深了关于欧债危机正在拖累中美两大经济体的看法.

"现在感觉就像去年一样.有大量事件风险.现在中国和美国也面临问题,"道明证券(TD Securities)驻纽约的美国融资主管Mike Lin表示.

西班牙首相拉霍伊周末呼吁在欧元区建立一个新的财政监管机构,管理本地区的财务;而德国总理梅克尔则敦促加强欧元区成员国的财政一体化.

分析师表示,拉霍伊与梅克尔周末的讲话表明,欧元区领导人愿意致力于找到一种长期解决办法,来改善欧元区的财政框架.但这些领导人的言论对于资金短缺的希腊和西班牙没有太大帮助.

希腊的政治混乱局面和西班牙银行业需要救助的担忧,自4月中旬以来促使隔夜回购利率上升了15个基点.

在规模为1.6万亿(兆)美元的三方回购市场,隔夜贷款利率最新报0.24%,与上周五持平.交易商表示,美国公债担保的隔夜回购利率稍早最高达0.26%.

据路透数据,隔夜回购利率距离年内高点约5个基点.

欧洲美元利率期货<0#ED:>下跌,上周五部分合约涨至合约高点.2012年12月合约EDZ4跌4.5个基点至99.095,上周五触及合约高点99.195.

欧洲美元利率期货下跌,暗示未来银行间三个月期美元成本将会上升.

上周五,三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=报0.46785%,为5月16日以来首次上升.(完)

--编译 张涛;审校 徐文焰

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