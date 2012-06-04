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货币新闻 | 2012年 6月 5日 星期二 06:43 BJT

《综述》G7将召开紧急会议讨论欧元区问题,西班牙形势最受瞩目

* 加拿大称将召开电话会议讨论欧元区问题

* G7消息人士称,担心西班牙银行可能出现挤兑

* 德国表示,是否需要援助由西班牙决定

* 巴西表示,G20应就刺激经济问题向德国施压

路透多伦多/柏林6月4日电---七大工业国集团(G7)的财经首脑将于周二召开紧急会议,讨论欧元区债务危机问题,这表明全球对于欧元区紧张局势的忧虑加深.

希腊,爱尔兰和葡萄牙都已接受了国际援助,金融市场担忧愈演愈烈的西班牙银行业危机以及6月17日希腊选举将会带来怎样的风险.希腊选举有可能导致该国退出欧元区.

"市场仍然怀疑,迄今所采取的举措是否足以让欧洲复苏并消除危机加深的风险.因此显然,我们相信将需要出台更多举措,"白宫新闻发言人卡尼(Jay Carney)表示.

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