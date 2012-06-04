日韩经济指标预测--6月5日-6月12日****

路透6月5日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------6月4日当周---------------------------------
6月5日(二)
暂无重要数据
6月6日(三)
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较上季) 第一季修正值 -- +0.9%
(较上年同期) +2.8%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- -4,107
外资投资日本股市(亿日圆) -- -1,127
2350 日本外汇储备(亿美元) 5月 -- 12,895
6月7日(四)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 4月 -- +9.6%
0500 日本领先指标 4月 -- +0.6
同时指标 -- +1.3
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 5月 -- +0.3%
2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 4月 -- 盈余15,894
2350 日本GDP(较前季) 第一季修正值 -- +1.0%
(环比年率) -- +4.1%
6月8日(五)
0100 韩国央行利率决定 6月 -- 3.25%
0500 日本服务业景气判断指数 5月 -- 50.9
6月10日(日)
2350 日本企业调查 第二季 -- -7.3
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 5月 -- 2.4%
(较上月) -- -0.1%
---------------------------------6月11日当周--------------------------------
6月11日(一)
0500 日本消费者信心 5月 -- 40.0%
2350 日本企业商品物价指数(较上月) 5月 -- +0.3%
(较上年同期) -0.2%
6月12日(二)
2300 韩国失业率 5月 -- 3.4%
2350 日本机械订单(较前月) 4月 -- -2.8%
(较上年同期) -- -1.1%(完)
--编译 孙茉莉;审校 徐文焰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]