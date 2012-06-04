全球外汇市场6月5日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 英国假期
0430 - 澳洲央行公布利率决定
0743 - 意大利5月Markit服务业采购经理人指数(PMI)
0748 - 法国5月Markit服务业PMI和综合PMI
0753 - 德国5月Markit服务业PMI
0758 - 欧元区5月Markit服务业PMI和综合PMI
0900 - 欧元区4月零售销售
1000 - 德国4月工业订单
1100 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在圣安德鲁斯大学发表"央行的局限和权力"的讲话.
-- - -欧盟执委会副主席雷恩、瑞典财政部长柏格(Anders Borg)、欧洲央行执委亚斯穆森、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德参加为期一天的一个会议.
1145 - 美国6月2日当周ICSC/高盛连锁店销售
1255 - 美国6月2日当周Redbook连锁店销售
1400 - 美国5月供应管理协会(ISM)非制造业指数
1700 - 美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)在2012国际开发协会年会发表演讲.
1815 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在"美国楼市:因应明日需求的创新之道"会议发表演说,主题为"楼市泡沫的后果".
2315 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在一个活动上讲话.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
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