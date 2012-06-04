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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 06:47 BJT

全球外汇市场6月5日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 英国假期

0430 - 澳洲央行公布利率决定

0743 - 意大利5月Markit服务业采购经理人指数(PMI)

0748 - 法国5月Markit服务业PMI和综合PMI

0753 - 德国5月Markit服务业PMI

0758 - 欧元区5月Markit服务业PMI和综合PMI

0900 - 欧元区4月零售销售

1000 - 德国4月工业订单

1100 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在圣安德鲁斯大学发表"央行的局限和权力"的讲话.

-- - -欧盟执委会副主席雷恩、瑞典财政部长柏格(Anders Borg)、欧洲央行执委亚斯穆森、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德参加为期一天的一个会议.

1145 - 美国6月2日当周ICSC/高盛连锁店销售

1255 - 美国6月2日当周Redbook连锁店销售

1400 - 美国5月供应管理协会(ISM)非制造业指数

1700 - 美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)在2012国际开发协会年会发表演讲.

1815 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在"美国楼市:因应明日需求的创新之道"会议发表演说,主题为"楼市泡沫的后果".

2315 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在一个活动上讲话.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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