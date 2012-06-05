更正:〔纽约汇市〕欧元兑美元和日圆上涨,财政整合希望令投资者削减空仓(更新版)

(更正:因原文有误,内文第一段"欧元兑美元和日圆周一自上周触及的纪录低点反弹"应改为"欧元兑美元周一自上周触及的两年低点反弹,兑日圆则从逾11年低点回升")

* 欧元兑美元和日圆均上涨

* 七国集团(G7)财长和央行总裁周二将举行会议

路透纽约6月4日电---欧元兑美元周一自上周触及的两年低点反弹,兑日圆则从逾11年低点回升,此前投资者削减空头押注,因期望欧洲当局将寻求在欧元区内进行更进一步的财政整合.

有消息称,法国和欧盟执委会暗示支持使用欧元区永久救助基金来援助欧元区问题银行的计划.欧元受到扶助.近期欧元投机性净空头部位达到纪录高位,欧元反弹时机已成熟.

"有关欧洲官员将更加热衷于收紧财政纪律观点的传言令投资者缩减部分对欧元的纪录空头押注."Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo称.

"然而,全球经济仍有太多不确定性.在此背景下,美元和日圆预计仍将受到支撑."他补充道.

七国集团(G7)财长和央行总裁将在周二举行有关紧急会议,讨论欧元区债务危机,表明全球对该地区所面临压力的警戒度提高.

尽管欧洲官员试图令投资者相信,其能够治理正在不断升级的危机,但多数市场人士仍对于欧元持偏空观点,并认为欧元强势料只是暂时,特别是如果西班牙和意大利公债收益率徘徊在接近不可持续水平.

欧元/美元EUR=最新上涨0.5%,报1.2498美元,高于上周五触及的2010年7月迄今低位1.2286美元.周一日内高点1.2509美元是四天高位.

根据路透数据,欧元兑日圆EURJPY=上涨0.9%,报97.86日圆,远高于上周五所及11年半低位95.57日圆.

浏览欧元区危机的图表,请点选:(r.reuters.com/hyb65p)

"乍一看欧元兑美元的这波小幅反弹行情,发现这与5月中旬的修正反弹非常类似.当时反弹随即失败,并为跌向上周五低位1.2286美元开起来大门,"Klarity FX主管Gareth Sylvester表示.

"相应地,在目前这个阶段我们不会真正相信欧元兑美元已构筑了任何底部,"他说,"事实上,欧元兑美元需要再次升穿1.2625/35,才会暗示短期底部已然形成,并促发幅度更大的修正走势."

Sylvester称,中期来看,风险范围扩大将暗示,欧元可能跌向1.20美元,然后跌向1.18美元.

市场人士正关注于周三举行的欧洲央行会议,部分人士已为希望渺茫的降息进行了布仓.

"欧元的前景将取决于欧洲央行是否愿意向欧洲经济提供刺激,以及是否准备好采取行动, "GFT外汇研究部主管Kathy Lien表示,"他们(欧洲央行)已明确表示,希望欧洲领导人拿出解决方案,但近来经济数据恶化及资产价格下跌,令出台更多宽松货币政策不可避免."

周四,美联储主席贝南克将在国会一小组委员会就美国经济作证.上周五公布的美国非农就业数据表现疲弱,引发市场预计美联储将出台更多量化宽松举措,这利空美元.

根据路透数据,美元兑日圆JPY=上涨0.4%,报78.34日圆,脱离上周五所及低位77.65,该水准为2月中旬以来的最低位.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2495 1.2432 +0.51 -3.48 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.33 77.99 +0.44 +1.81 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 97.91 97.00 +0.94 -1.66 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9608 0.9658 -0.52 +2.47 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5380 1.5361 +0.12 -1.00 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0395 1.0404 -0.09 +1.98 1.0193

澳元/美元 AUD= 0.9726 0.9698 +0.29 -4.88 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2008 1.2012 -0.03 -1.12 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8124 0.8093 +0.38 -2.46 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.7564 0.7533 +0.41 -2.83 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 6.0686 6.1171 -0.79 +1.54 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5820 7.6130 -0.41 -2.01 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 7.1768 7.2428 -0.91 +4.20 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.9630 9.0141 -0.57 +0.56 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪曦/兰秀娟;审校 利棣儿/母红

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