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货币新闻 | 2012年 6月 5日 星期二 07:16 BJT

《欧洲金融焦点》西班牙寻求由欧盟直接提供银行业援助,但遭德国抵制

* 拉霍伊寻求欧盟直接提供银行业援助,而该国无须履行整固计划

* 欧盟金主德国表示反对,期望展开外部监督

* 分析师认为拉霍伊在让西班牙人作好准备取得援助

路透马德里6月4日电---西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)正呼吁欧洲对西班牙银行业直接提供援助资金,这已获得欧盟执委会的道义支持,但德国似乎抵制对这个欧元区第四大经济体的"轻易援助".

一位熟知内情的消息人士称,马德里正与欧洲机构一道设法动用援助基金直接向西班牙银行业提供再融资,而无须西班牙政府全面履行欧盟(EU)/国际货币基金组织(IMF)的整固计划.

"目前最紧迫的问题在于西班牙银行业,他们在磋商向西班牙银行业直接提供再融资,同时不会成为对该国的干预.这是适用于整个(欧洲)银行业的机制,而不仅是惠及西班牙银行业,"该消息人士提到.

最近几周西班牙举债成本攀升,主因市场怀疑该国政府能否筹集足够的资金,以满足持续增长的整固银行业需求.2008年西班牙房屋和建筑市场崩塌,给银行业留下了巨大的资金缺口.

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