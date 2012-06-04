《欧洲金融焦点》西班牙寻求由欧盟直接提供银行业援助,但遭德国抵制

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
* 拉霍伊寻求欧盟直接提供银行业援助,而该国无须履行整固计划
* 欧盟金主德国表示反对,期望展开外部监督
* 分析师认为拉霍伊在让西班牙人作好准备取得援助
路透马德里6月4日电---西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)正呼吁欧洲对西班牙银行业直接提供援助资金,这已获得欧盟执委会的道义支持,但德国似乎抵制对这个欧元区第四大经济体的"轻易援助".
一位熟知内情的消息人士称,马德里正与欧洲机构一道设法动用援助基金直接向西班牙银行业提供再融资,而无须西班牙政府全面履行欧盟(EU)/国际货币基金组织(IMF)的整固计划.
"目前最紧迫的问题在于西班牙银行业,他们在磋商向西班牙银行业直接提供再融资,同时不会成为对该国的干预.这是适用于整个(欧洲)银行业的机制,而不仅是惠及西班牙银行业,"该消息人士提到.
最近几周西班牙举债成本攀升,主因市场怀疑该国政府能否筹集足够的资金,以满足持续增长的整固银行业需求.2008年西班牙房屋和建筑市场崩塌,给银行业留下了巨大的资金缺口.
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。