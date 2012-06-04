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货币新闻 | 2012年 6月 5日 星期二 06:43 BJT

〔美国经济〕4月工厂订单意外下滑,增加经济放缓的迹象(更新版)

(新增分析师引语、细节)

路透华盛顿6月4日电---美国4月工厂新订单四个月来第三次下降,从汽车、机械到电脑的需求全线下滑,成为经济放缓的最新迹象.

商务部周一公布,美国4月工厂订单下降0.6%,预估为增长0.2%,3月工厂订单修正为下降2.1%,前值为下跌1.9%.[ID:nSB8539255]

该报告显示,美国经济复苏的引擎--制造业全面疲弱,为越来越多的美国疲软经济数据增添新的一笔.

Naroff Economic advisors的Joel Naroff表示,"显然经济在放缓."

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