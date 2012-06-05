广东“山寨版”奥地利小镇开门迎客

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译提供)
路透中国惠州6月4日电---广东惠州的“山寨”奥地利小镇哈尔斯塔特最近在一片争议声中开门迎客。哈尔施塔特镇已被联合国教科文组织列为“世界文化遗产”。
这座由中国五矿建设公司投资9.4亿美元建成的“山寨”小镇可能也是中国迄今最大手笔的“山寨”尝试。
这座山寨版小镇基本就是哈尔斯塔特的翻版，从教堂钟楼到欧式木屋再到其他建筑，所有这些都被原样复制。
该项目最初曾激起一些哈尔斯塔特当地人的愤怒，他们一开始不知道有人复制其独一无二的家乡景色。
这座距离惠州半小时车程的小镇占地一百万平米，希望成为一处新的旅游景点。
22岁的惠州市民朱宾(音)说：“我一踏入这儿，就觉得自己身在欧洲。保安的着装很讲究，所有这些房子都是仿欧式风格建造的。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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