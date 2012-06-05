加拿大肢解案嫌犯在柏林落网

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场持平
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林6月4日电(记者 Bettina Borgfeld)---加拿大肢解案嫌犯周一在德国柏林的一家网吧被捕。此前，加拿大政府对其发出了全球通缉令。
国际刑警组织向现年29岁的加拿大色情片演员马尼奥塔(Luka Rocco Magnotta)发出了最高级别的红色通缉令。
马尼奥塔涉嫌杀害、肢解了32岁的中国学生林俊，并将作案视频上传至互联网上。马尼奥塔面临一级谋杀罪的指控。
据信，马尼奥塔用镐斧杀害了林俊，将其分尸并奸尸，随后向渥太华部分政党邮寄残肢。
马尼奥塔至少有三个身份，且是一名狂热的网民。
这名嫌犯由此引发蒙特利尔历史上最大的搜捕行动。
蒙特利尔警方发言人Ian Lafreiniere对记者表示：“他利用网络美化自己，而正是网络将其出卖。”
“当听到这一消息时，调查人员如释重负。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)