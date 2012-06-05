尼日利亚哀悼周日坠机遇难者

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路透拉各斯6月4日电（记者 Hannington Osodo/Oludare Mayowa）---尼日利亚找到周日失事客机遇难者遗体，并在搜寻引发事故的线索。飞机坠落在拉各斯一处居民区，机上153人全部遇难。

尼日利亚总统乔纳森(Goodluck Jonathan)宣布举国哀悼三天，他亲赴坠机现场视察救援情况并下令调查事故原因。失事的麦道MD-83客机由尼日利亚国内私有的德纳航空公司(Dana Air)运营。

尼日利亚国家紧急事务负责人Yushua Shuaibu告诉路透，搜救人员据信已经找到了失事飞机的飞行数据记录仪。

乔纳森在拉各斯州州长Babatunde Fashola陪同下近距离视察了坠机现场。

“这起事故对我们是个重大打击......必须进行彻底调查，确定坠机原因，”他向记者表示。

德纳航空周日表示147人丧生，但是在随后公布的机上人员名单显示还有六名机组人员，全部遇难人员由此增加到153人。坠机导致的地面人员伤亡数字还不得而知。

拉各斯州紧急事务管理机构负责人Oke Osanyintolu在现场告诉路透，截止到中午12时30分（1130 GMT），已经找到80具遗体。

“对我们在场的人来说，这确实是令人感到恐怖的一刻，我们向所有遇难者及其家人表示同情和哀悼，”拉各斯州州长Fashola说道。

德纳航空一位要求不具名的消息人士称，出事飞机制造于1983年。（完）