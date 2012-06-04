《美债周二展望》公债交投谨慎,关注贝南克证词及欧央行会议

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 美国公债收益率自历史低位反弹

* 据称场内有获利了结,但经济不确定性限制跌幅

* 交易商关注本周美联储贝南克作证和ECB会议

路透纽约6月4日电---美国公债价格周一下跌,此前交易商对近期升势获利了结.上周公债收益率曾跌至纪录低位.

不过,市场卖盘有限,因全球经济和货币政策存在较大不确定性,使得一部分人不愿意卖出低风险的公债.

"上周(公债)上涨后,市场有一些盘整."Action Economics LLC全球固定收益分析部门总裁Kim Rupert称.

投资者认为欧洲债务危机出现一线生机,有说法称德国看似愿意向西班牙银行业提供支持.德国总理梅克尔正竭力推动更为积极的措施,其中包括建立一家中央机构以管理欧元区各国的财政,并赋予欧盟执委会、欧洲议会和欧洲法院新的重大权力.[ID:nSB1584168]

不过,投资者们仍在出脱避险公债问题上较为谨慎,并担心一触即发的西班牙银行业危机以及希腊6月17日大选.此次大选有可能令该国脱离欧元区.

"尽管有部分乐观看法认为,德国将接受发行欧洲共同债券等类似的提议,但是过程仍将是漫长的,且将不得不实施一部分撙节措施,因此交投仍十分谨慎."Rupert称.

七国集团(G7)财长和央行总裁将在周二举行有关紧急会议,讨论欧元区债务危机,表明全球对该地区所面临压力的警戒度提高.

上周五美国就业数据令人失望且中国制造业数据疲弱,加重了美国公债收益率下跌的趋势.周一来看,此次趋势仅有温和改善,因投资者有足够理由保持观望态度.

指标10年期公债US10YT=RR收益率上周五触及1.44%的纪录低位.交易商周一借机获利了结,10年期公债下跌19/32,收益率报1.52%,高于上周五尾盘的1.46%.

交易商的疑问是,在经济数据低于预期的情况下,欧洲央行(ECB)和英国央行本周的政策会议是否会透露有望推出更多货币宽松政策的迹象.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周四将在国会致辞.越来越多的分析师认为,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在6月19-20日的会议上采取行动.

高盛分析师Jan Hatzius在报告中称,对美国经济的冲击"可能萎缩或增长,但风险倾向于出现比我们当前基线更糟的结果."

此外,通胀正在下降,部分是因为大宗商品价格下滑,包括油价每桶下挫25美元.他亦注意到,由于时薪"仍在减速",所以尚不存在劳动力成本压力.

美国公债策略师称,美联储可能祭出更多行动或许亦限制了周一的获利了结.

Hatzius称,高盛对政策制定机构--美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于6月19-20日会议上再次放松政策的信心增长.他还称,"由于美联储官员"远远没有实现就业最大化及2%通胀率的双重使命,金融状况应该宽松,国内生产总值(GDP)增速应远高于趋势水平,以令失业人员再就业."

"相反,金融状况仅大致处于平均水准,GDP增速也低于长期趋势水平,"他说,"此外,金融状况及增速均在错误的方向上运行."

Hatzius称,说到美联储将如何放松政策上,可能性包括扩大资产负债表、改变其组成成分、或者改变指引,以把升息预期推至更远的未来.放松政策可能包括购买长期公债、购买抵押贷款支持债券、或者两者都买.

市场将仔细聆听贝南克周四的讲话,但本周亦会关注其他美联储官员的言论,特别是美联储副主席叶伦周三的讲话.

在这些事件之前,30年期公债US30YT=RR价格周一下滑27/32,收益率报2.57%,高于上周五尾盘所及2.51%.(完)