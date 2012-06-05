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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 08:08 BJT

《汇市简讯》美元/坡元走势料沉重

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* 隔夜清淡交投中美元/坡元在1.2870下方的停止单被触发

* 欧盟二线国家债券收益率呈U型反转打压美元/坡元

* 日内偏向下行,因欧元和澳元反弹,股市逢低买入

* 美元/坡元纽约市场收报1.2873,交投区间为1.2850-1.2886

* 隔夜低点1.2850为最近支撑位,1.2830下方有停止单,1.2800料能守住

* 日内关注澳洲央行,市场预计该央行将降息25个基点 (完)

--编译 杜明霞;审校 徐文焰

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