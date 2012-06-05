叙利亚反对派称不再遵守停火协议

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场持平
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特6月4日电(记者 Oliver Holmes)---叙利亚反对派周一表示，他们不再受联合国支持的停火协议的约束，因叙利亚总统阿萨德未能遵守周五实施停火的最后期限，他们只会为保护“我们的人民”而袭击政府军。
叙利亚人权观察组织(Syrian Observatory for Human Rights)称，至少有80名叙利亚士兵在周末的突袭中丧生。
联合国和阿盟联合特使安南敦促主要国家确保叙利亚国内双方实施其和平计划，因这是唯一的选择。俄罗斯并不认可西方国家有关谴责阿萨德并要求他下台的努力。
安南预计在周四向安理会和联合国大会汇报叙利亚局势。
5月25日发生的胡拉镇大屠杀对安南提出的停火协议或造成致命打击。停火协议本应在4月12日生效，但却从未被执行。
“叙利亚自由军”(Free Syrian Army)发言人Sami al-Kurdi表示：“我们决定结束我们对该停火协议的遵守。我们恢复了袭击，但我们只是在作防御袭击，也就是说，我们只袭击各城市的检查站。”
Kurdi表示，联合国派到叙利亚的观察团应改为“维和行动”，或者国际社会应设置禁飞区和缓冲区，以促使阿萨德下台。
这种想法此前并未得到西方国家的认同，更无法获得俄罗斯和中国的支持。
叙利亚的最新暴力事件和阿萨德的挑衅性言论加深了安南和平计划面临的质疑。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)