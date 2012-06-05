叙利亚反对派称不再遵守停火协议

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特6月4日电(记者 Oliver Holmes)---叙利亚反对派周一表示，他们不再受联合国支持的停火协议的约束，因叙利亚总统阿萨德未能遵守周五实施停火的最后期限，他们只会为保护“我们的人民”而袭击政府军。

叙利亚人权观察组织(Syrian Observatory for Human Rights)称，至少有80名叙利亚士兵在周末的突袭中丧生。

联合国和阿盟联合特使安南敦促主要国家确保叙利亚国内双方实施其和平计划，因这是唯一的选择。俄罗斯并不认可西方国家有关谴责阿萨德并要求他下台的努力。

安南预计在周四向安理会和联合国大会汇报叙利亚局势。

5月25日发生的胡拉镇大屠杀对安南提出的停火协议或造成致命打击。停火协议本应在4月12日生效，但却从未被执行。

“叙利亚自由军”(Free Syrian Army)发言人Sami al-Kurdi表示：“我们决定结束我们对该停火协议的遵守。我们恢复了袭击，但我们只是在作防御袭击，也就是说，我们只袭击各城市的检查站。”

Kurdi表示，联合国派到叙利亚的观察团应改为“维和行动”，或者国际社会应设置禁飞区和缓冲区，以促使阿萨德下台。

这种想法此前并未得到西方国家的认同，更无法获得俄罗斯和中国的支持。

叙利亚的最新暴力事件和阿萨德的挑衅性言论加深了安南和平计划面临的质疑。（完）