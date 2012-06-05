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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 08:07 BJT

《中国报摘》--金融时报6月5日

* 头版头条:

--中国湖南省"三农"(农村、农民、农业)信贷需求十分旺盛,促使当地农村金融产品创新案例大量涌现.

* 其他:

--人力资源和社会保障部公布,2011年全国五项社会保险基金收入超2.4万亿元人民币.

--去年城镇非私营单位职工年平均工资42,452元.(完)

--整理 张胜男; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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