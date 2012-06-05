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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 08:09 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--6月5日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)   主承销商 解冻日    
    6/5       深   凯利泰     300326       1,300         29.09       45.96       国金证券  6/8
    6/7       深   华虹计通   300330   不超过2,000        --           --        东方证券  6/12
    6/8       深   宜安科技   300328   不超过2,800        --           --        安信证券  6/13
    6/8       深   海伦钢琴   300329   不超过1,677        --           --        安信证券  6/13 

 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日       
  6/5     深    福建金森   (002679.SZ)    3,468          12.00        43.80    红塔证券 
  6/5     深    奋达科技   (002681.SZ)    3,750          12.48        24.47    华泰联合  
  6/5     深    黄海机械   (002680.SZ)    2,000          21.59        24.53    浙商证券  
   --     深     硕贝德     300322          --           14.30        37.63    红塔证券  
   --     沪    中国汽研    601965          --            8.20        28.28    中信建投  
   --     深    旋极信息    300324          --           27.00        36.99    平安证券  
   --     深    宏大爆破    002683          --           14.46        26.78    广发证券  
   --     深    华东重机    002685          --            9.99        27.00    金元证券 
   --     沪    百隆东方    601339          --           13.60        12.50    中信证券  6/5
   --     深    龙洲股份    002682          --           10.60        22.08    东北证券  6/6
   --     深    猛狮科技    002684          --           22.00        30.56    民生证券  6/6
   --     深    中颖电子    300327          --           12.50        26.60    国信证券  6/7

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 冉莹; 审校 杨淑祯

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