《中国已公布新股发行上市日程表》--6月5日

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场持平
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 6/5 深 凯利泰 300326 1,300 29.09 45.96 国金证券 6/8 6/7 深 华虹计通 300330 不超过2,000 -- -- 东方证券 6/12 6/8 深 宜安科技 300328 不超过2,800 -- -- 安信证券 6/13 6/8 深 海伦钢琴 300329 不超过1,677 -- -- 安信证券 6/13 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 6/5 深 福建金森 (002679.SZ) 3,468 12.00 43.80 红塔证券 6/5 深 奋达科技 (002681.SZ) 3,750 12.48 24.47 华泰联合 6/5 深 黄海机械 (002680.SZ) 2,000 21.59 24.53 浙商证券 -- 深 硕贝德 300322 -- 14.30 37.63 红塔证券 -- 沪 中国汽研 601965 -- 8.20 28.28 中信建投 -- 深 旋极信息 300324 -- 27.00 36.99 平安证券 -- 深 宏大爆破 002683 -- 14.46 26.78 广发证券 -- 深 华东重机 002685 -- 9.99 27.00 金元证券 -- 沪 百隆东方 601339 -- 13.60 12.50 中信证券 6/5 -- 深 龙洲股份 002682 -- 10.60 22.08 东北证券 6/6 -- 深 猛狮科技 002684 -- 22.00 30.56 民生证券 6/6 -- 深 中颖电子 300327 -- 12.50 26.60 国信证券 6/7 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 冉莹; 审校 杨淑祯
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)