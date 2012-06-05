〔希腊政经〕希腊未来数月退出欧元区的机率有三分之一--标普

路透纽约6月4日电---债信评级机构标准普尔周一表示,其认为希腊未来数月退出欧元区的可能性"至少"有三分之一,由此可能导致财政本就脆弱的希腊再陷主权违约.

标普在一份声明中称,"希腊拒绝欧盟执委会、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行的改革要求,且之后外部财政支持暂停,可能会导致这种局面."

"我们认为,这样的结果在中期内会严重损害希腊经济和财政状况,最有可能导致希腊再陷主权违约,"标普称.

但标普还指出,希腊退出欧元区对区内其他财政疲弱国家产生的影响可能不那么明显,其他主权国家不大可能步希腊后尘退出欧元区.

"我们认为,如果希腊退出欧元区,希腊民众将承受的痛苦会劝阻其他成员国不要步其后尘,"标普在报告中称.

标普还补充称,"希腊自行退出不会自动触发对其他国家主权评等进一步下调的行动,这是我们的基本假设.但很大程度上要取决于希腊退出后欧洲的政策行动."(完)