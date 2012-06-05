〔希腊政经〕希腊未来数月退出欧元区的机率有三分之一--标普

《汇市简讯》美元/日圆下探在111.94受阻，后市看跌
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)
路透纽约6月4日电---债信评级机构标准普尔周一表示,其认为希腊未来数月退出欧元区的可能性"至少"有三分之一,由此可能导致财政本就脆弱的希腊再陷主权违约.
标普在一份声明中称,"希腊拒绝欧盟执委会、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行的改革要求,且之后外部财政支持暂停,可能会导致这种局面."
"我们认为,这样的结果在中期内会严重损害希腊经济和财政状况,最有可能导致希腊再陷主权违约,"标普称.
但标普还指出,希腊退出欧元区对区内其他财政疲弱国家产生的影响可能不那么明显,其他主权国家不大可能步希腊后尘退出欧元区.
"我们认为,如果希腊退出欧元区,希腊民众将承受的痛苦会劝阻其他成员国不要步其后尘,"标普在报告中称.
标普还补充称,"希腊自行退出不会自动触发对其他国家主权评等进一步下调的行动,这是我们的基本假设.但很大程度上要取决于希腊退出后欧洲的政策行动."(完)
--编译 李爽; 审校 张若琪
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)
路透北京2月27日 - 中国国家信息中心宏观经济形势课题组周一发布报告称，2017年中 国经济将呈现“前高后低”格局，但经济减缓的幅度将逐步减小，并不断向潜在经济增速收 敛，预计一季度GDP(国内生产总值)将增长6.6%左右。 刊登在中国证券报的该报告也指出当前经济运行中存在的主要问题，包括债市汇市联动 可能触发金融风险上升，实体经济生产经营困难仍然较大，房地产市场快速降温冲击经济平 稳，成本推动型通货膨胀隐忧有所显现等。 “一旦美联储超预期推动美元加息进程，年内人民币汇率将大概率承压下行，加大资本 外流压力，导致国内资金偏紧、市场利率上行，进而冲击债券市场，造成信用债违约现象增 多、债券净融资规模大幅下降。”报告称。 此外，美国特朗普政府政策及美元加息进程存在较大不确定性，加大了其政策外溢影响 的复杂程度；全球贸易保护主义倾向有所抬头，涉及中国贸易摩擦大幅增加；财政收入增速 持续放慢，收支矛盾突出；区域经济发展分化加剧，个别地区经济发展面临严峻挑战。 以下为国家信息中心预计的2017年一季度部分经济数据（
据公告，中期票据计划将分系列向专业投资者发行本金总额最高30亿美元的票据，票据将按不同的发行日期及条款分系列发行，并可以任何货币计值。