《中国报摘》--中国证券报6月5日

* 头版头条:

--中国保监会有关负责人表示,去年底以来修订或拟定10余项规定,其中包括融资融券办法,盘活保险机构存量资产,创造增量收益;衍生产品办法,运用风险管理工具,管理和对冲股市波动等风险.上述政策有的已基本成熟,稍加完善即可发布;有的需要进一步听取意见择机发布实施.

* 其他:

--针对国际板的进展,有关部门人士透露,推出国际板没有时间表;目前各有关部门仍在对境外企业到境内发行人民币股票工作的总体思路、制度规则等进行研究和沟通.

--截至5月31日,工商银行(601398.SS)、农业银行(601288.SS)、中国银行(601988.SS)、建设银行(601939.SS)四大国有银行5月新增信贷约2,530亿元人民币,分析人士表示,预计金融机构5月新增信贷约为7,000亿元.

--继出台高效节能平板电视和节能空调的推广实施细则后,财政部、国家发改委、工信部近日下发高效节能家用电冰箱、电动洗衣机和热水器的推广实施细则,明确采取财政补贴方式支持这些产品的推广使用.

--人力资源和社会保障部的数据显示,2011年全年五项社会保险基金收入合计24,043亿元,同比增长27.7%.

--攀钢钒钛(000629.SZ)公告称,公司实际控制人鞍钢集团拟谋划与公司有关的重大事项,提议公司以非公开发行股票募集现金方式收购鞍钢集团持有的部分矿山资产,公司股票自6月5日起停牌.

--国际原油期货价格跌势不止,已创下自去年10月以来新低.近日中石油率先下调了汽柴油大区调拨价各100元/吨,似为成品油降价奏响了前奏.(完)

--整理 边竞; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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