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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 08:30 BJT

《汇市简讯》美元/日圆偏向上行

2344GMT

* 美元/日圆偏向上行,隔夜持稳

* 东京薪酬结算日(gotobi)、美国收益率升高以及避险情绪减弱引发需求

* 据称200日移动均线和一目均衡转换线上方停止单增多

* 200日移动均线缓慢上升,目前位于78.63;一目均衡转换线缓慢下降,目前在78.73

* 79.00以及一目均衡基准线79.13上方料有更多停止单

* 在78.00左右和昨日低点77.99,买盘料更加坚固(完)

--编译 杜明霞;审校 艾茂林

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