〔中国保险〕10余项险资投资新规待出台,含融资融券办法等--保监会

路透北京6月5日电---中国保险监督管理委员会相关负责人表示,针对进一步运用险资投资,保监会修订或拟定了10余项规定待推出,包括融资融券办法,盘活保险机构存量资产,创造增量收益等.

刊登在保监会网站的新闻稿并指出,上述政策规定将形成新的政策"组合拳",有的已基本成熟,稍加完善即可发布;有的需要进一步听取意见择机发布实施.

"当前保监会在完善风险防控机制基础上,将进一步放松管制、拓宽范围,增强政策的针对性、灵活性和有效性",上述负责人称.

同时,此次政策"组合拳"亦包括衍生产品办法,运用风险管理工具,管理和对冲股市波动等风险;资产配置办法,从保险产品源头厘清保险资金性质,确定相应的投资政策,支持保险产品创新,改善保险公司盈利模式.

另外,还包括委托投资办法,开放投资管理市场,建立市场化竞争机制,引入证券公司和基金公司等交易对手,提升投资能力和收益水平;以及债券投资办法和股权及不动产投资调整通知等.

此前,中国保监会主席项俊波在浙江温州调研时,要求进一步深化保险资金运用市场化改革,积极探索保险资金服务实体经济的新模式和新路径.(完)

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