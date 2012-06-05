〔中国保险〕10余项险资投资新规待出台,含融资融券办法等--保监会

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场持平
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京6月5日电---中国保险监督管理委员会相关负责人表示,针对进一步运用险资投资,保监会修订或拟定了10余项规定待推出,包括融资融券办法,盘活保险机构存量资产,创造增量收益等.
刊登在保监会网站的新闻稿并指出,上述政策规定将形成新的政策"组合拳",有的已基本成熟,稍加完善即可发布;有的需要进一步听取意见择机发布实施.
"当前保监会在完善风险防控机制基础上,将进一步放松管制、拓宽范围,增强政策的针对性、灵活性和有效性",上述负责人称.
同时,此次政策"组合拳"亦包括衍生产品办法,运用风险管理工具,管理和对冲股市波动等风险;资产配置办法,从保险产品源头厘清保险资金性质,确定相应的投资政策,支持保险产品创新,改善保险公司盈利模式.
另外,还包括委托投资办法,开放投资管理市场,建立市场化竞争机制,引入证券公司和基金公司等交易对手,提升投资能力和收益水平;以及债券投资办法和股权及不动产投资调整通知等.
此前,中国保监会主席项俊波在浙江温州调研时,要求进一步深化保险资金运用市场化改革,积极探索保险资金服务实体经济的新模式和新路径.(完)
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--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)