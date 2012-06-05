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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 08:31 BJT

〔日本个股〕奥林巴斯考虑通过向第三方配股筹资6.4亿美元--媒体

路透东京6月5日电---日本产经新闻周二报导称,奥林巴斯(7733.T)正考虑通过向第三方配股筹资大约500亿日圆(6.4亿美元).

高达17亿美元的会计欺诈案令奥林巴斯元气大伤.对数年的错误会计账目进行修正后,该公司截至3月末的股本比率仅为总资产的4.6%.

奥林巴斯在声明中表示,产经新闻的报导未以公司声明为基础.(完)

--编译 王兴亚;审校 孙茉莉

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